РФС объявил судейские назначения на матчи 14-го тура РПЛ

Российский футбольный союз (РФС) на своём официальном сайте объявил судейские назначения на матчи 14-го тура Мир Российской Премьер-Лиги сезона-2025/2026.

31 октября (пятница)

ЦСКА – «Пари НН»: судья – Сергей Карасёв, помощники судьи – Дмитрий Сафьян, Дмитрий Маликов; резервный судья – Максим Перезва; VAR – Василий Казарцев; АVAR – Анатолий Жабченко; инспектор – Владимир Казьменко.

1 ноября (суббота)

«Рубин» – «Динамо» Москва: судья – Инал Танашев, помощники судьи – Максим Гаврилин, Хамид Талаев; резервный судья – Егор Егоров; VAR – Павел Кукуян; АVAR – Иван Сараев; инспектор – Сергей Французов.

«Динамо» Махачкала – «Крылья Советов»: судья – Сергей Чебан, помощники судьи – Дмитрий Мосякин, Александр Богданов; резервный судья – Герман Коваленко; VAR – Павел Шадыханов; АVAR – Антон Фролов; инспектор – Александр Гвардис.

«Зенит» – «Локомотив»: судья – Артём Чистяков, помощники судьи – Андрей Образко, Варанцо Петросян; резервный судья – Юрий Карпов; VAR – Артур Фёдоров; АVAR – Рафаэль Шафеев; инспектор – Олег Соколов.

«Ростов» – «Акрон»: судья – Ян Бобровский, помощники судьи – Алексей Стипиди, Екатерина Курочкина; резервный судья – Евгений Кукуляк; VAR – Алексей Сухой; АVAR – Ранэль Зияков; инспектор – Андрей Иванов.

2 ноября (воскресенье)

«Оренбург» – «Сочи»: судья – Евгений Буланов, помощники судьи – Андрей Болотенков, Денис Березнов; резервный судья – Михаил Черемных; VAR – Сергей Цыганок; АVAR – Иван Сараев; инспектор – Николай Иванов.

«Балтика» – «Ахмат»: судья – Иван Абросимов, помощники судьи – Егор Болховитин, Максим Белокур; резервный судья – Антон Анопа; VAR – Рафаэль Шафеев; АVAR – Анатолий Жабченко; инспектор – Сергей Мацюра.

«Краснодар» – «Спартак»: судья – Кирилл Левников, помощники судьи – Дмитрий Ермаков, Андрей Веретёшкин; резервный судья – Владислав Целовальников; VAR – Андрей Фисенко; АVAR – Антон Фролов; инспектор – Александр Гончар.

