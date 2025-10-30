Объявлена бригада арбитров на матч «Зенит» — «Локомотив»

Российский футбольный союз (РФС) на своём официальном сайте объявил судейские назначения на матчи 14-го тура Мир Российской Премьер-Лиги сезона-2025/2026. В частности, стала известна бригада арбитров на один из центральных матчей тура, в котором встретятся санкт-петербургский «Зенит» и московский «Локомотив».

Бригада арбитров на матч «Зенит» – «Локомотив»: главный судья – Артём Чистяков, помощники судьи – Андрей Образко, Варанцо Петросян; резервный судья – Юрий Карпов; VAR – Артур Фёдоров; AVAR – Рафаэль Шафеев; инспектор – Олег Соколов.

Встреча «Зенита» и «Локомотива» состоится в субботу, 1 ноября, в Санкт-Петербурге.