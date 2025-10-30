Объявлена бригада арбитров на матч «Зенит» — «Локомотив»
Российский футбольный союз (РФС) на своём официальном сайте объявил судейские назначения на матчи 14-го тура Мир Российской Премьер-Лиги сезона-2025/2026. В частности, стала известна бригада арбитров на один из центральных матчей тура, в котором встретятся санкт-петербургский «Зенит» и московский «Локомотив».
Мир Российская Премьер-лига . 14-й тур
01 ноября 2025, суббота. 20:15 МСК
Зенит
Санкт-Петербург
Не начался
Локомотив М
Москва
Бригада арбитров на матч «Зенит» – «Локомотив»: главный судья – Артём Чистяков, помощники судьи – Андрей Образко, Варанцо Петросян; резервный судья – Юрий Карпов; VAR – Артур Фёдоров; AVAR – Рафаэль Шафеев; инспектор – Олег Соколов.
Встреча «Зенита» и «Локомотива» состоится в субботу, 1 ноября, в Санкт-Петербурге.
