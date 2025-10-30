На матч «Краснодар» — «Спартак» назначен главный арбитр из Санкт-Петербурга

Российский футбольный союз (РФС) на своём официальном сайте объявил судейские назначения на матчи 14-го тура Мир Российской Премьер-Лиги сезона-2025/2026. В частности, стала известна бригада арбитров на один из центральных матчей тура, в котором встретятся «Краснодар» и «Спартак». В роли главного арбитра выступит Кирилл Левников из Санкт-Петербурга.

Бригада арбитров на матч «Краснодар» – «Спартак»: главный судья – Кирилл Левников, помощники судьи – Дмитрий Ермаков, Андрей Веретёшкин; резервный судья – Владислав Целовальников; VAR – Андрей Фисенко; AVAR – Антон Фролов; инспектор – Александр Гончар.

Встреча «Краснодара» и «Спартака» состоится в воскресенье, 2 ноября.