Александр Бородюк высказался в поддержку ужесточения лимита на легионеров

Известный российский тренер Александр Бородюк поддержал идею ужесточения лимита на легионеров в Мир РПЛ. Ранее министр спорта РФ Михаил Дегтярёв поделился информацией о планах по ужесточению лимита, которые постепенно начнут реализовываться со следующего сезона. На текущий момент клубы РПЛ могут вносить в заявку 13 иностранных футболистов и выпускать на поле восемь из них.

– Сейчас многие обсуждают идею ужесточения лимита. Карпин и Семак – против. Что вы об этом думаете?

– Я не против, если к нам будут приезжать действительно качественные легионеры, которые будут влиять на рост наших молодых мальчишек. Игроки национальных сборных, которые уже проявили себя. К сожалению, сейчас в РПЛ только 10-15 легионеров, которые имеют статус хороших игроков. Все остальные – посредственные футболисты. Наша молодёжь и без таких иностранцев будет прогрессировать.

Я думаю, что будет найден компромисс и принято правильное решение. Нужно найти баланс в количестве легионеров и российских игроков. Зачем нужны некачественные иностранцы, которые приезжают сидеть на лавке и зарабатывать деньги? Лучше дать шанс молодым россиянам, которые действительно будут выкладываться и прогрессировать. Тем более сейчас мы не участвуем в международных турнирах, а парням надо развиваться и учиться составлять конкуренцию, — приводит слова Бородюка Metaratings.