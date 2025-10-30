Игорь Ледяхов: Личка — качественный тренер, но «Спартак» всё-таки хочет что-то выиграть

Известный российский экс-футболист Игорь Ледяхов отреагировал на слухи, что московский «Спартак» может назначить главным тренером Марцела Личку, который ранее работал в Мир РПЛ с «Оренбургом» и «Динамо».

«Пока это только разговоры. У «Спартака» есть тренер, и обсуждение Лички сейчас… Но в «Оренбурге» и «Динамо» он хорошо работал, Марцел — квалифицированный и качественный тренер. Подойдёт ли он «Спартаку», сложно судить. В «Динамо» у него был хороший ресурс, они боролись до последнего, но чемпионат так и не выиграли. «Спартак» же всё-таки ставит цель что-то выиграть. Не знаю и того, как руководство клуба смотрит на эту кандидатуру, а агент может рассказывать что угодно», — сказал Ледяхов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владимиром Четвериком.