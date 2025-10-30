Александр Головин прокомментировал свой дубль в ворота «Нанта»

Полузащитник «Монако» Александр Головин высказался о своём дубле в матче 10-го тура французской Лиги 1 с «Нантом» (5:3). Россиянин начал матч на скамейке запасных и вышел на поле на 69-й минуте. Для Головина эти голы стали первыми в сезоне в чемпионате Франции.

«Очень рад и победе, и двум своим голам. Эмоции после такого матча суперпозитивные. Получилась такая игра, что до самых последних минут не было понятно, чем она закончится. Когда выходил на замену, понимал, что нужно и в обороне помочь, и искать шансы впереди. Вроде бы получилось и то и другое. Счастлив, что смогли доставить радость болельщикам.

В первом случае [с голом] была отличная передача слева, оставалось только пробить в свободный угол. А перед вторым голом пришлось сделать приличный рывок, но поскольку вышел на замену, то сил ещё было достаточно. И опять же, как и в эпизоде с первым голом, нужно поблагодарить партнёра за великолепную передачу. После этого гола стало понятно, что матч закончится нашей победой», — цитирует Головина ТАСС.

