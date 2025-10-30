Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Матч-центр Новости Топ-матчи Эфир Видео Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Факел — Арсенал Т. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2Ranyo4Qrzk
Смотреть трансляцию
19:30 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Юрист прокомментировал слухи о смене спортивного гражданства игроком «МЮ» Ибрагимовым

Юрист прокомментировал слухи о смене спортивного гражданства игроком «МЮ» Ибрагимовым
Аудио-версия:
Комментарии

Спортивный юрист Михаил Прокопец прокомментировал информацию о смене спортивного гражданства игроком «Манчестер Юнайтед» Амиром Ибрагимовым.

«Если честно, опубликованный изданием Baza скрин не подтверждает смену спортивного гражданства Ибрагимовым. Этот скрин сделан из системы FIFA TMS (Transfer Matching System), которая показывает гражданство футболиста при рождении. В этой системе иногда указывается второе гражданство, но в очень многих случаях оно может быть не указано.

Мы понимаем, что у Ибрагимова есть гражданство Англии, но тут оно не указано. Это не ошибка, так бывает. Смена спортивного гражданства происходит с помощью специальной процедуры ФИФА. Факт наличия слова Russian в TMS не подтверждает смену спортивного гражданства, а просто говорит о том, что у футболиста при рождении было российское гражданство. По-моему, это новость, высосанная из пальца. Пока мы не получим подтверждение, что Ибрагимов такую процедуру проходил, это всё спекуляции и, скорее всего, неправда», — сказал Прокопец в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Кабаком.

Жми на газ в гонке за PS5! Играй в «Фанатский Экспресс»!
Жми на газ в гонке за PS5! Играй в «Фанатский Экспресс»!
ИГРАТЬ
Реклама
Рекламодатель: Реклама. 18+. ООО «Фортуна». ИНН 6164205110
2Ranymt44Dw
Материалы по теме
Игрок «МЮ» Ибрагимов сменил спортивное гражданство Великобритании на российское — источник
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android