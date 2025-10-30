«Нужно побеждать». Жерсон поделился ожиданиями от матча «Зенита» с «Локомотивом»
Поделиться
Полузащитник «Зенита» Жерсон поделился ожиданиями от матча 14-го тура Мир Российской Премьер-Лиги с московским «Локомотивом». Игра пройдёт 1 ноября в Санкт-Петербурге.
Мир Российская Премьер-лига . 14-й тур
01 ноября 2025, суббота. 20:15 МСК
Зенит
Санкт-Петербург
Не начался
Локомотив М
Москва
Кто победит в основное время?
П1
X
П2
— Поделитесь ожиданиями от предстоящего очень важного матча с «Локомотивом».
— Это будет очень важный матч, и мы очень хорошо работали после последней игры. Рассчитываем показать хороший футбол, точно так же как и было в нашем последнем матче в чемпионате, потому что действительно предстоящая встреча очень важна. Нужно побеждать, нужно продолжать борьбу и биться за самые высокие места в таблице. Собственно, за те места, где «Зенит» и должен находиться, — цитирует Жерсона официальный сайт «Зенита».
Комментарии
- 30 октября 2025
-
14:41
-
14:19
-
14:09
-
14:07
-
14:06
-
13:47
-
13:26
-
13:15
-
13:14
-
13:08
-
13:06
-
13:04
-
13:00
-
12:51
-
12:41
-
12:38
-
12:22
-
12:20
-
11:54
-
11:47
-
11:42
-
11:30
-
11:20
-
11:17
-
11:00
-
10:57
-
10:45
-
10:44
-
10:31
-
10:18
-
10:11
-
10:10
-
09:57
-
09:41
-
09:25