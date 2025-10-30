Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Матч-центр Новости Топ-матчи Эфир Видео Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Факел — Арсенал Т. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2Ranyo4Qrzk
Смотреть трансляцию
19:30 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

«Нужно побеждать». Жерсон поделился ожиданиями от матча «Зенита» с «Локомотивом»

«Нужно побеждать». Жерсон поделился ожиданиями от матча «Зенита» с «Локомотивом»
Комментарии

Полузащитник «Зенита» Жерсон поделился ожиданиями от матча 14-го тура Мир Российской Премьер-Лиги с московским «Локомотивом». Игра пройдёт 1 ноября в Санкт-Петербурге.

Мир Российская Премьер-лига . 14-й тур
01 ноября 2025, суббота. 20:15 МСК
Зенит
Санкт-Петербург
Не начался
Локомотив М
Москва
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

— Поделитесь ожиданиями от предстоящего очень важного матча с «Локомотивом».
— Это будет очень важный матч, и мы очень хорошо работали после последней игры. Рассчитываем показать хороший футбол, точно так же как и было в нашем последнем матче в чемпионате, потому что действительно предстоящая встреча очень важна. Нужно побеждать, нужно продолжать борьбу и биться за самые высокие места в таблице. Собственно, за те места, где «Зенит» и должен находиться, — цитирует Жерсона официальный сайт «Зенита».

Материалы по теме
Александр Ерохин — о Жерсоне: набирает форму, кондиции у него уже получше
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android