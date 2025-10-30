Скидки
Отец и агент Босельи отреагировал на информацию об интересе «Локо» к игроку «Пари НН»

Комментарии

Футбольный агент Пабло Босельи, являющийся также отцом нападающего «Пари НН» Хуана Босельи, отреагировал на информацию об интересе «Локомотива» к игроку нижегородской команды.

«Многие клубы очень заинтересованы в Хуане. На его счету 19 голов и 5 голевых передач за чуть более 13 месяцев в команде, которая очень мало владеет мячом. Логично, что есть интерес. В России им интересуется не одна команда», — сказал Босельи в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Марией Куцубеевой.

Ранее об интересе «Локомотива» к Босельи сообщал инсайдер Иван Карпов. По его информации, Хуан интересен также некоторым китайским клубам.

