Владислав Радимов — о «Спартаке»: качество игры просто ужасающее

Бывший футболист и тренер санкт-петербургского «Зенита» Владислав Радимов высказался по итогам матча 13-го тура Мир РПЛ между «Спартаком» и «Оренбургом». Победу во встрече со счётом 1:0 одержали красно-белые.

«Я до сих пор не понимаю, почему Дмитриев не выходит в стартовом составе, когда нужна скорость, единоборства, закрывать оборону. Когда он выходит с стартовом составе, то доказывает свою состоятельность.

Это, конечно, не мои проблемы, но если характеризовать в двух словах, то это было очень плохое качество игры от «Спартака». Три очка, вопросов нет, но качество игры ужасающее», — приводит слова Радимова «РБ Спорт».