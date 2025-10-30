Скидки
Жерсон рассказал, как чувствует себя в «Зените»

Полузащитник «Зенита» Жерсон рассказал о том, как ощущает себя в петербургской команде. По словам бразильца, ему комфортно в стане сине-бело-голубых.

«Я чувствую себя своим, чувствую себя частью команды с самого первого дня, как приехал. Адаптируюсь, я уже довольно много времени провёл здесь, и моя форма становится всё лучше — в этом отношении всё прекрасно», — приводит слова Жерсона официальный сайт «Зенита».

Сине-бело-голубые объявили о переходе Жерсона 13 июля. Действующее трудовое соглашение игрока с клубом рассчитано до конца сезона-2029/2030. В составе «Зенита» бразильский полузащитник принял участие в семи матчах Мир Российской Премьер-Лиги и в одной игре Кубка России, на его счету один гол.

