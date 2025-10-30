Скидки
Жерсон раскрыл, какая атмосфера сейчас в «Зените»

Аудио-версия:
Полузащитник «Зенита» Жерсон раскрыл, какая атмосфера сейчас царит в санкт-петербургском клубе. Бразилец констатировал, что все игроки сконцентрированы на общей цели — побеждать и двигаться наверх в турнирной таблице.

— Какая атмосфера сейчас в «Зените»? Как бы вы её описали?
— В плане атмосферы все сфокусированы на том, чтобы победить, показать хороший футбол и сделать всё возможное для того, чтобы продолжать двигаться наверх.

— Насколько велико у вас сейчас желание помогать команде, отдавать голевые передачи, забивать мячи?
— Максимальное желание. Но не только у меня — у всех. Независимо от того, кто выходит на поле. Главное, что мы показываем единство, мы цельная команда. В конечном счёте важнее всего, чтобы побеждал именно клуб, именно «Зенит». Повторюсь, в ближайшей игре сделаем всё возможное, чтобы показать, на что способны, — цитирует Жерсона сайт «Зенита».

Жерсон рассказал, как чувствует себя в «Зените»
