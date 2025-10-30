Скидки
19:30 Мск
Главная Футбол Новости

Шалимов: сталкиваясь с организованной командой, «Спартак» всегда будет иметь проблемы

Шалимов: сталкиваясь с организованной командой, «Спартак» всегда будет иметь проблемы
Аудио-версия:
Комментарии

Бывший главный тренер «Урала» и «Краснодара» Игорь Шалимов высказался по итогам матча 13-го тура Мир РПЛ между «Спартаком» и «Оренбургом». Победу во встрече со счётом 1:0 одержали красно-белые.

Мир Российская Премьер-лига . 13-й тур
25 октября 2025, суббота. 14:00 МСК
Спартак М
Москва
Окончен
1 : 0
Оренбург
Оренбург
1:0 Угальде – 67'    

«У «Спартака» по схеме, по позициям всё понятно, но видно, что не отлажены игровые взаимодействия. Рябчук подключается к атаке, но до автоматизма элемент не доведён. Непонятно, будут ли забегания, — нет КПД, хотя Рябчук и Денисов готовы забегать. Рябчук много забегает в атаку, по 30 метров рывки, но это в никуда — нет продолжения.

Почему так много замен в перерыве? Потому что тренер чего-то ждёт, что футболисты сделают что-то экстра, но для этого нужны отработанные взаимодействия, самоотдачи тут недостаточно. Нужны отработанные элементы, наигранные вещи — недостаточно набора классных игроков, чтобы побеждать. Утрирую, конечно, но у меня ощущение, что Станкович расставляет игроков, а отработки элементов, простых вещей нет. Команда должна, по мысли тренера, играть за счёт сильных качеств футболистов, но этот подход не работает.

Потому что никто не знает теперь, какой будет следующая игра, — нет поставленной игры, отдельных элементов, всё зависит от того, смогут ли отдельные исполнители сделать результат. А сталкиваясь с организованной командой, «Спартак» в такой ситуации всегда будет иметь проблемы», — приводит слова Шалимова «РБ Спорт».

