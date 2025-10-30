Семак рассказал о кадровых потерях «Зенита» перед матчем с «Локомотивом»

Главный тренер «Зенита» Сергей Семак ответил на вопрос о кадровых потерях сине-бело-голубых перед матчем 14-го тура Мир Российской Премьер-Лиги с московским «Локомотивом». Игра пройдёт в субботу, 1 ноября, на стадионе «Газпром Арена» в Санкт-Петербурге. В качестве главного арбитра выступит Артём Чистяков.

— Расскажите, насколько серьёзны кадровые проблемы у «Зенита». Кто готов, кто не готов к игре с «Локомотивом»?

— Продолжают восстановление Матео Кассьерра и Арсен Адамов, мы смотрим на их состояние. Плюс Дуглас [Сантос], который не поможет нам. Остальные все готовятся к матчу, — приводит слова Семака официальный сайт «Зенита».