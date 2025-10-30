Скидки
Факел — Арсенал Т. Прямая трансляция
19:30 Мск
Футбол Новости

Семак рассказал о кадровых потерях «Зенита» перед матчем с «Локомотивом»

Комментарии

Главный тренер «Зенита» Сергей Семак ответил на вопрос о кадровых потерях сине-бело-голубых перед матчем 14-го тура Мир Российской Премьер-Лиги с московским «Локомотивом». Игра пройдёт в субботу, 1 ноября, на стадионе «Газпром Арена» в Санкт-Петербурге. В качестве главного арбитра выступит Артём Чистяков.

Мир Российская Премьер-лига . 14-й тур
01 ноября 2025, суббота. 20:15 МСК
Зенит
Санкт-Петербург
Не начался
Локомотив М
Москва
— Расскажите, насколько серьёзны кадровые проблемы у «Зенита». Кто готов, кто не готов к игре с «Локомотивом»?
— Продолжают восстановление Матео Кассьерра и Арсен Адамов, мы смотрим на их состояние. Плюс Дуглас [Сантос], который не поможет нам. Остальные все готовятся к матчу, — приводит слова Семака официальный сайт «Зенита».

