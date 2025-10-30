Скидки
Александр Бородюк: «Спартак» снова хочет назначить иностранного тренера

Известный российский специалист Александр Бородюк высказался о главном тренере московского «Спартака» Деяне Станковиче. По словам Бородюка, сейчас руководству красно-белых нет смысла увольнять серба.

– В «Спартаке» снова обсуждают смену тренера. Стоит ли убирать Станковича?
– Это не очень логично. Нет смысла принимать решение до зимней паузы. Насколько я знаю, «Спартак» снова хочет назначить иностранного специалиста, так как у них работает иностранный спортивный директор. Это огромная проблема. Конечно, иностранцу сложнее найти российского тренера, так как это не его сфера интересов. Команду могли возглавить ветераны «Спартака», но приоритет вновь будет отдан иностранцу. Не факт, что он сможет принести результат, — приводит слова Бородюка Metaratings.

Станкович работает в «Спартаке» с 2024 года. Действующий контракт специалиста с клубом рассчитан до лета 2027-го.

