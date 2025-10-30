Семак ответил на вопрос о проблеме с центральным нападающим в «Зените»

Главный тренер «Зенита» Сергей Семак ответил на вопрос о проблеме с центральным нападающим в составе сине-бело-голубых. Напомним, основной форвард команды Матео Кассьерра получил травму. В прошлом туре Семак выставил состав без чистого центрфорварда. На позиции нападающего поочерёдно оказывались атакующие полузащитники Луис Энрике, Максим Глушенков и Андрей Мостовой.

— Выбыл Матео Кассьерра. Насколько это стало сложной задачей по тому, чтобы его заменить? Потому что мы видели, как Луис Энрике играл на острие. Продолжаются ли эксперименты на этот счёт?

— Мы всегда готовимся к каждому отдельно взятому сопернику. Смотрим, кто на данный момент находится в лучшем состоянии. Конечно, Матео набрал хорошую форму по качеству игры и по движению, но, к сожалению, выбыл. Тем не менее у нас есть и Лусиано, и Соболев, есть и Луис Энрике, который может сыграть на этой позиции. В зависимости от соперника, от состояния игроков мы будем выбирать, как играть и кто появится на поле, — цитирует Семака официальный сайт «Зенита».