Экс-футболист «Рубина» Паунович возглавил сборную Сербии

Бывший полузащитник «Рубина», мадридского «Атлетико» и «Партизана» Велько Паунович стал главным тренером сборной Сербии, сообщает пресс-служба Футбольного союза Сербии.

«С первого дня Велько Паунович показал, что ставит интересы национальной сборной превыше всего. Его приоритетом были не контракт или финансовые условия, а желание немедленно возглавить команду в столь важный момент. Он подчеркнул, что хочет сосредоточить всю свою энергию на предстоящих матчах с Англией и Латвией и полон решимости бороться до тех пор, пока есть хоть малейший шанс на успех. Мы верим, что с его приходом он сможет мотивировать игроков и улучшить атмосферу в команде, чтобы мы могли попытаться переломить ситуацию в свою пользу. Мы не сдадимся, пока есть хоть малейший шанс», — сказал генеральный секретарь Футбольного союза Сербии Бранко Радуйко.

13 ноября Сербия сыграет со сборной Англии в Лондоне, а 16 ноября проведёт последний отборочный матч ЧМ‑2026 с командой Латвии. Паунович ранее возглавлял испанский «Овьедо».