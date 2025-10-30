Семак ответил на вопрос, как «Зенит» собирается противостоять Батракову

Главный тренер «Зенита» Сергей Семак ответил на вопрос, как его команда собирается противостоять Алексею Батракову в матче 14-го тура Мир Российской Премьер-Лиги с московским «Локомотивом». Специалист дал понять, что это будет не персональная опека против главной звезды железнодорожников.

— Вы сказали, что готовитесь к каждому конкретному сопернику. Что касается Батракова, понятно, что вы, наверное, всех секретов не раскроете, но будет ли это, скажем, коллективная ответственность или персональная, с учётом его позиции?

— Я, наверное, не вспомню ни одного случая за последние десятки лет, когда к кому-то кого-то приставляли, кто-то играл персонально с кем-то. Футбол сейчас изменился, и я думаю, что игроки действуют на поле немножко по-другому (улыбается), — цитирует Семака сайт «Зенита».

Игра «Зенита» и «Локомотива» пройдёт в субботу, 1 ноября, на стадионе «Газпром Арена» в Санкт-Петербурге.