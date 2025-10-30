Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Матч-центр Новости Топ-матчи Эфир Видео Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Факел — Арсенал Т. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2Ranyo4Qrzk
Смотреть трансляцию
19:30 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Егор Титов высказался о календаре «Спартака» перед зимней паузой

Егор Титов высказался о календаре «Спартака» перед зимней паузой
Комментарии

Бывший футболист и капитан московского «Спартака» Егор Титов высказался о календаре красно-белых перед зимней паузой. В рамках Мир РПЛ «Спартак» в ноябре и декабре сыграет с «Краснодаром», «Ахматом», ЦСКА, «Балтикой» и московским «Динамо».

— Есть ли опасения за «Спартак» перед тяжёлым отрезком в конце этого года?
— В мою бытность, если бы таких матчей было много, вообще же было бы классно! Ты можешь сделать себе имя. Каждая игра от ножа. Плюс у нас была Лига чемпионов. Такие матчи для нас и нашего поколения были отличными. Встречи с ЦСКА, «Динамо» и «Локомотивом» — праздник. И, конечно, поддержка болельщиков была колоссальной, — сказал Титов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ильёй Никульниковым.

Материалы по теме
Александр Бородюк: «Спартак» снова хочет назначить иностранного тренера
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android