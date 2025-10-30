Скидки
Егор Титов: «Спартак» в последних матчах отлично выглядит по счёту

Егор Титов: «Спартак» в последних матчах отлично выглядит по счёту
Комментарии

Ветеран «Спартака» Егор Титов высказался о ситуации московского клуба в нынешнем сезоне. Он отметил, что в последнее время у команды неплохие результаты, несмотря на не самую содержательную игру.

«Что касается Станковича, то тут вопрос руководителям, как они видят эту ситуацию. Да, может, футбол оставляет желать лучшего. Но команда в последних матчах выглядит отлично по счёту. Наконец-то не пропустили. Есть перспективная молодёжь, которая может дать новый импульс команде. Надеюсь, что у Деяна всё будет хорошо», — сказал Егор Титов в эксклюзивной беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ильёй Никульниковым.

