Радимов — о Станковиче в «Спартаке»: доработает до зимы и поедет домой

Бывший футболист и тренер санкт-петербургского «Зенита» Владислав Радимов высказался о главном тренере московского «Спартака» Деяне Станковиче. По словам Радимова, сербский специалист вскоре может остаться без работы.

— Доработает ли Станкович до зимнего перерыва?

— Я думаю, что да. Доработает как раз до зимы и поедет домой… С Абаскалем ведь то же самое происходило. Эмоциональный всплеск первый год. Получается всё более-менее. Я допускаю мысль, что игрокам со Станковичем комфортно, он по-человечески с ними общается.

И это немаловажно в создании коллектива. И это говорит о том, что его как бы просто так не выгонишь. Другое дело, что самое главное — это качество игры, которого абсолютно нет. Невозможно смотреть «Спартак», неинтересно, — приводит слова Радимова «РБ Спорт».