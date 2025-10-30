КДК оштрафовал «Локомотив» на 100 тыс. рублей за неподобающее поведение в матче КР
Глава Контрольно‑дисциплинарного комитета Российского футбольного союза (КДК РФС) Артур Григорьянц сообщил, что организация приняла решение оштрафовать «Локомотив» по итогам матча 6-го тура группового этапа Пути РПЛ Фонбет Кубка России с «Балтикой» (2:1).
Fonbet Кубок России . Группа D. 6-й тур
23 октября 2025, четверг. 21:00 МСК
Балтика
Калининград
Окончен
1 : 2
Локомотив М
Москва
0:1 Сарвели – 45+1' 0:2 Тимофеев – 49' 1:2 Степанов – 90+1'
«Локомотив» оштрафован на 100 тыс. рублей за неподобающее поведение. Болельщики «Локомотива» скандировали ненормативную лексику. Клуб оштрафован на 20 тыс. рублей», — передаёт слова Григорьянца корреспондент «Чемпионата» Александр Ершов.
Напомним, действующим обладателем Кубка России является московский ЦСКА, обыгравший в Суперфинале турнира «Ростов» (0:0, 4:3 пен.).
Комментарии
