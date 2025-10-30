Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Матч-центр Новости Топ-матчи Эфир Видео Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Факел — Арсенал Т. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2Ranyo4Qrzk
Смотреть трансляцию
19:30 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

КДК оштрафовал «Локомотив» на 100 тыс. рублей за неподобающее поведение в матче КР

КДК оштрафовал «Локомотив» на 100 тыс. рублей за неподобающее поведение в матче КР
Комментарии

Глава Контрольно‑дисциплинарного комитета Российского футбольного союза (КДК РФС) Артур Григорьянц сообщил, что организация приняла решение оштрафовать «Локомотив» по итогам матча 6-го тура группового этапа Пути РПЛ Фонбет Кубка России с «Балтикой» (2:1).

Fonbet Кубок России . Группа D. 6-й тур
23 октября 2025, четверг. 21:00 МСК
Балтика
Калининград
Окончен
1 : 2
Локомотив М
Москва
0:1 Сарвели – 45+1'     0:2 Тимофеев – 49'     1:2 Степанов – 90+1'    

«Локомотив» оштрафован на 100 тыс. рублей за неподобающее поведение. Болельщики «Локомотива» скандировали ненормативную лексику. Клуб оштрафован на 20 тыс. рублей», — передаёт слова Григорьянца корреспондент «Чемпионата» Александр Ершов.

Напомним, действующим обладателем Кубка России является московский ЦСКА, обыгравший в Суперфинале турнира «Ростов» (0:0, 4:3 пен.).

Материалы по теме
Булыкин: матчи с «Зенитом» и «Краснодаром» будут настоящей проверкой для «Локомотива»
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android