КДК оштрафовал «Локомотив» на 100 тыс. рублей за неподобающее поведение в матче КР

Глава Контрольно‑дисциплинарного комитета Российского футбольного союза (КДК РФС) Артур Григорьянц сообщил, что организация приняла решение оштрафовать «Локомотив» по итогам матча 6-го тура группового этапа Пути РПЛ Фонбет Кубка России с «Балтикой» (2:1).

«Локомотив» оштрафован на 100 тыс. рублей за неподобающее поведение. Болельщики «Локомотива» скандировали ненормативную лексику. Клуб оштрафован на 20 тыс. рублей», — передаёт слова Григорьянца корреспондент «Чемпионата» Александр Ершов.

Напомним, действующим обладателем Кубка России является московский ЦСКА, обыгравший в Суперфинале турнира «Ростов» (0:0, 4:3 пен.).