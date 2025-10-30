КДК оштрафовал «Спартак» на 100 тыс. рублей за нецензурные кричалки болельщиков
Глава Контрольно‑дисциплинарного комитета Российского футбольного союза (КДК РФС) Артур Григорьянц объявил решение организации по итогам матча 13-го тура Мир Российской Премьер-Лиги «Спартак» — «Оренбург». Игра проходила в Москве 25 октября и завершилась победой красно-белых со счётом 1:0. КДК оштрафовал московский клуб за кричалки болельщиков с нецензурной лексикой.
Мир Российская Премьер-лига . 13-й тур
25 октября 2025, суббота. 14:00 МСК
Спартак М
Москва
Окончен
1 : 0
Оренбург
Оренбург
1:0 Угальде – 67'
«Спартак» оштрафован на 100 тыс. рублей за ненормативные кричалки болельщиков», — передаёт слова Григорьянца корреспондент «Чемпионата» Александр Ершов.
Напомним, «Спартак» идёт на шестом месте в турнирной таблице чемпионата России по футболу.
