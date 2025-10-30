Скидки
КДК оштрафовал «Спартак» на 100 тыс. рублей за нецензурные кричалки болельщиков

КДК оштрафовал «Спартак» на 100 тыс. рублей за нецензурные кричалки болельщиков
Комментарии

Глава Контрольно‑дисциплинарного комитета Российского футбольного союза (КДК РФС) Артур Григорьянц объявил решение организации по итогам матча 13-го тура Мир Российской Премьер-Лиги «Спартак» — «Оренбург». Игра проходила в Москве 25 октября и завершилась победой красно-белых со счётом 1:0. КДК оштрафовал московский клуб за кричалки болельщиков с нецензурной лексикой.

Мир Российская Премьер-лига . 13-й тур
25 октября 2025, суббота. 14:00 МСК
Спартак М
Москва
Окончен
1 : 0
Оренбург
Оренбург
1:0 Угальде – 67'    

«Спартак» оштрафован на 100 тыс. рублей за ненормативные кричалки болельщиков», — передаёт слова Григорьянца корреспондент «Чемпионата» Александр Ершов.

Напомним, «Спартак» идёт на шестом месте в турнирной таблице чемпионата России по футболу.

