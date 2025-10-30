КДК оштрафовал «Спартак» на 100 тыс. рублей за нецензурные кричалки болельщиков

Глава Контрольно‑дисциплинарного комитета Российского футбольного союза (КДК РФС) Артур Григорьянц объявил решение организации по итогам матча 13-го тура Мир Российской Премьер-Лиги «Спартак» — «Оренбург». Игра проходила в Москве 25 октября и завершилась победой красно-белых со счётом 1:0. КДК оштрафовал московский клуб за кричалки болельщиков с нецензурной лексикой.

«Спартак» оштрафован на 100 тыс. рублей за ненормативные кричалки болельщиков», — передаёт слова Григорьянца корреспондент «Чемпионата» Александр Ершов.

Напомним, «Спартак» идёт на шестом месте в турнирной таблице чемпионата России по футболу.