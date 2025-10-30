КДК оштрафовал «Ахмат» за бросание бутылок в судейскую бригаду в матче с «Сочи»
Глава Контрольно‑дисциплинарного комитета Российского футбольного союза (КДК РФС) Артур Григорьянц сообщил, что организация приняла решение оштрафовать грозненский «Ахмат» за бросание бутылок в судейскую бригаду в матче 13-го тура Мир РПЛ с «Сочи» (2:4).
Мир Российская Премьер-лига . 13-й тур
27 октября 2025, понедельник. 19:30 МСК
Ахмат
Грозный
Окончен
2 : 4
Сочи
Сочи
0:1 Сааведра – 16' 0:2 Игнатов – 36' 1:2 Самородов – 59' 1:3 Игнатов – 66' 1:4 Васильев – 76' 2:4 Самородов – 90+1'
«В судейскую бригаду были брошены бутылки с водой. «Ахмат» наказан на 50 тыс. рублей», — передаёт слова Григорьянца корреспондент «Чемпионата» Александр Ершов.
По состоянию на сегодняшний день «Ахмат» занимает девятое место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги, грозненская команда набрала 16 очков. «Сочи» (8) располагается на 14-й строчке.
