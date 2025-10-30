КДК оштрафовал «Ахмат» за бросание бутылок в судейскую бригаду в матче с «Сочи»

Глава Контрольно‑дисциплинарного комитета Российского футбольного союза (КДК РФС) Артур Григорьянц сообщил, что организация приняла решение оштрафовать грозненский «Ахмат» за бросание бутылок в судейскую бригаду в матче 13-го тура Мир РПЛ с «Сочи» (2:4).

«В судейскую бригаду были брошены бутылки с водой. «Ахмат» наказан на 50 тыс. рублей», — передаёт слова Григорьянца корреспондент «Чемпионата» Александр Ершов.

По состоянию на сегодняшний день «Ахмат» занимает девятое место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги, грозненская команда набрала 16 очков. «Сочи» (8) располагается на 14-й строчке.