КДК оштрафовал «Рубин» за поведение болельщиков в матче с «Ахматом»
Глава Контрольно‑дисциплинарного комитета Российского футбольного союза (КДК РФС) Артур Григорьянц объявил решение организации по итогам матча 6-го тура Пути РПЛ Фонбет Кубка России «Рубин» — «Ахмат». Игра проходила 22 октября в Казани. Основное время встречи завершилось вничью — 3:3. В серии пенальти сильнее оказались хозяева (4:3).
Fonbet Кубок России . Группа A. 6-й тур
22 октября 2025, среда. 18:00 МСК
Рубин
Казань
Окончен
3 : 3
4 : 3
Ахмат
Грозный
0:1 Жемалетдинов – 22' 0:2 Мелкадзе – 36' 1:2 Тесленко – 40' 2:2 Безруков – 51' 3:2 Шабанхаджай – 64' 3:3 Ндонг – 68'
«Болельщики «Рубина» скандировали ненормативную лексику. Клуб оштрафован на 30 тыс. рублей.
Болельщики «Рубина» во время серии пенальти бросали предметы на поле. Клуб оштрафован на 50 тыс. рублей», — передаёт слова Григорьянца корреспондент «Чемпионата» Александр Ершов.
