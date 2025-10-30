Скидки
Главная Футбол Новости

КДК оштрафовал «Рубин» за поведение болельщиков в матче с «Ахматом»

Комментарии

Глава Контрольно‑дисциплинарного комитета Российского футбольного союза (КДК РФС) Артур Григорьянц объявил решение организации по итогам матча 6-го тура Пути РПЛ Фонбет Кубка России «Рубин» — «Ахмат». Игра проходила 22 октября в Казани. Основное время встречи завершилось вничью — 3:3. В серии пенальти сильнее оказались хозяева (4:3).

Fonbet Кубок России . Группа A. 6-й тур
22 октября 2025, среда. 18:00 МСК
Рубин
Казань
Окончен
3 : 3
4 : 3
Ахмат
Грозный
0:1 Жемалетдинов – 22'     0:2 Мелкадзе – 36'     1:2 Тесленко – 40'     2:2 Безруков – 51'     3:2 Шабанхаджай – 64'     3:3 Ндонг – 68'    

«Болельщики «Рубина» скандировали ненормативную лексику. Клуб оштрафован на 30 тыс. рублей.

Болельщики «Рубина» во время серии пенальти бросали предметы на поле. Клуб оштрафован на 50 тыс. рублей», — передаёт слова Григорьянца корреспондент «Чемпионата» Александр Ершов.

