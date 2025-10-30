КДК РФС оштрафовал «Зенит» и «Динамо» по итогам 13-го тура РПЛ
Глава Контрольно‑дисциплинарного комитета Российского футбольного союза (КДК РФС) Артур Григорьянц объявил решение организации по итогам матча 13-го тура Мир Российской Премьер-Лиги «Зенит» — «Динамо». Игра проходила в Санкт-Петербурге и завершилась победой хозяев со счётом 2:1.
Мир Российская Премьер-лига . 13-й тур
26 октября 2025, воскресенье. 17:30 МСК
Зенит
Санкт-Петербург
Окончен
2 : 1
Динамо М
Москва
0:1 Бителло – 26' 1:1 Мостовой – 42' 2:1 Мантуан – 71'
«Болельщики «Зенита» скандировали оскорбительные выражения. Штраф клубу — 20 тысяч рублей.
«Динамо» оштрафовано на 20 тысяч рублей за задержку выхода из раздевалки. Карпин оштрафован за выходы из техзоны. Карпин оштрафован на 20 тысяч рублей, «Динамо» — на 10», — передаёт слова Григорьянца корреспондент «Чемпионата» Александр Ершов.
