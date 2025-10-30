«Даже осенняя погода для меня морозна». Жерсон высказался о холодах в России

Полузащитник «Зенита» Жерсон высказался о холодном климате в России. Он признался, что даже осенняя погода ощущается для него морозной.

— Жерсон, становится немножко прохладнее. Как вам, не холодно?

— Поначалу, конечно, я всерьёз ощутил здешнюю прохладу (улыбается). Я из Рио-де-Жанейро — города, где всегда тепло. Но с началом тренировки довольно быстро эти ощущения уходят. Но если честно, даже такая погода, когда ещё не совсем холодно, для меня уже достаточно морозна, — приводит слова Жерсона официальный сайт «Зенита».

Сине-бело-голубые объявили о переходе Жерсона 13 июля. Действующее трудовое соглашение игрока с клубом рассчитано до конца сезона-2029/2030. В составе «Зенита» бразильский полузащитник принял участие в семи матчах Мир Российской Премьер-Лиги и в одной игре Кубка России, на его счету один гол.