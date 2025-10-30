Игорь Шалимов определил, был ли фол на Андрее Мостовом перед голом «Динамо»

Бывший главный тренер «Урала» и «Краснодара» Игорь Шалимов высказался о спорном эпизоде, произошедшем перед голом московского «Динамо» в матче 13-го тура Мир РПЛ с «Зенитом» (1:2). Бело-голубые открыли счёт во встрече после потери мяча хавбеком сине-бело-голубых Андреем Мостовым.

«Был ли фол на Мостовом? Аргумент «удар не такой силы» тут не работает, потому что силу не определить — Мостового, безусловно, с шага сбили, по ноге ему задели, упал он именно из-за этого.

И если после такого гол забит, это фол. Но тут есть вопрос и к Мантуану, который был «высоко» и назад в свою зону не успел — туда ворвался Бителло и забил», — приводит слова Шалимова «РБ Спорт».