Игорь Шалимов определил, был ли фол на Андрее Мостовом перед голом «Динамо»
Бывший главный тренер «Урала» и «Краснодара» Игорь Шалимов высказался о спорном эпизоде, произошедшем перед голом московского «Динамо» в матче 13-го тура Мир РПЛ с «Зенитом» (1:2). Бело-голубые открыли счёт во встрече после потери мяча хавбеком сине-бело-голубых Андреем Мостовым.
Мир Российская Премьер-лига . 13-й тур
26 октября 2025, воскресенье. 17:30 МСК
Зенит
Санкт-Петербург
Окончен
2 : 1
Динамо М
Москва
0:1 Бителло – 26' 1:1 Мостовой – 42' 2:1 Мантуан – 71'
«Был ли фол на Мостовом? Аргумент «удар не такой силы» тут не работает, потому что силу не определить — Мостового, безусловно, с шага сбили, по ноге ему задели, упал он именно из-за этого.
И если после такого гол забит, это фол. Но тут есть вопрос и к Мантуану, который был «высоко» и назад в свою зону не успел — туда ворвался Бителло и забил», — приводит слова Шалимова «РБ Спорт».
