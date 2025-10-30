Главный тренер «Зенита» Семак высказался о предстоящем матче с «Локомотивом»

Главный тренер «Зенита» Сергей Семак поделился ожиданиями от матча 14-го тура Мир Российской Премьер-Лиги с московским «Локомотивом». Игра пройдёт 1 ноября в Санкт-Петербурге.

— Сергей Богданович, У «Зенита» впереди матч с «Локомотивом», командой, которая ещё не проигрывала в чемпионате. Можно ли сказать, что «Зенит» готовится к особенной встрече в эту субботу?

— Нет, так нельзя сказать. Готовимся к хорошему, серьёзному сопернику. И в прошлом сезоне, и в этом сезоне «Локомотив» очень удачно проводит первую часть чемпионата. Думаю, нас ждёт интересный, сложный матч. Посмотрим, кто будет в этот день сильнее. Должно получиться интересно, — цитирует Семака официальный сайт «Зенита».