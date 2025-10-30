Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Матч-центр Новости Топ-матчи Эфир Видео Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Факел — Арсенал Т. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2Ranyo4Qrzk
Смотреть трансляцию
19:30 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Главный тренер «Зенита» Семак высказался о предстоящем матче с «Локомотивом»

Главный тренер «Зенита» Семак высказался о предстоящем матче с «Локомотивом»
Комментарии

Главный тренер «Зенита» Сергей Семак поделился ожиданиями от матча 14-го тура Мир Российской Премьер-Лиги с московским «Локомотивом». Игра пройдёт 1 ноября в Санкт-Петербурге.

Мир Российская Премьер-лига . 14-й тур
01 ноября 2025, суббота. 20:15 МСК
Зенит
Санкт-Петербург
Не начался
Локомотив М
Москва
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

— Сергей Богданович, У «Зенита» впереди матч с «Локомотивом», командой, которая ещё не проигрывала в чемпионате. Можно ли сказать, что «Зенит» готовится к особенной встрече в эту субботу?
— Нет, так нельзя сказать. Готовимся к хорошему, серьёзному сопернику. И в прошлом сезоне, и в этом сезоне «Локомотив» очень удачно проводит первую часть чемпионата. Думаю, нас ждёт интересный, сложный матч. Посмотрим, кто будет в этот день сильнее. Должно получиться интересно, — цитирует Семака официальный сайт «Зенита».

Материалы по теме
Семак рассказал о кадровых потерях «Зенита» перед матчем с «Локомотивом»
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android