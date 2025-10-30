Павел Мамаев: Черчесов в «Спартаке» — это очень интересно

Бывший полузащитник ЦСКА и «Краснодара» Павел Мамаев заявил, что ему было бы интересно посмотреть на Станислава Черчесова во главе «Спартака». Черчесов с лета этого года работает в грозненском «Ахмате», красно-белых возглавляет Деян Станкович.

«Мне, честно могу сказать, было бы очень интересно, если бы действительно «Спартак» возглавил Черчесов, потому что это, наверное, на сегодняшний день тот человек, который психологически мегаустойчив с точки зрения давления общественности, который может команду взять в кулак независимо от статуса легионеров, российских футболистов, который весь удар этот будет держать на себе и клуб в целом – менеджмент и всё остальное. Мне было бы очень интересно на это посмотреть, я только за», — сказал Мамаев в шоу SMOL FM на канале BetBoom Sports.