Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Матч-центр Новости Топ-матчи Эфир Видео Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Факел — Арсенал Т. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2Ranyo4Qrzk
Смотреть трансляцию
19:30 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

«Барселона» включила Осимхена в список нападающих на замену Левандовскому — MD

«Барселона» включила Осимхена в список нападающих на замену Левандовскому — MD
Аудио-версия:
Комментарии

«Барселона» возобновила интерес к форварду «Галатасарая» Виктору Осимхену. Сине-гранатовые рассматривали нигерийского футболиста в качестве потенциальной замены для нападающего Роберта Левандовского ещё в 2024 году. Об этом сообщает Mundo Deportivo.

По информации источника, весомым препятствием на пути возможного трансфера Осимхена в «Барселону» может стать высокая цена на игрока. Подчёркивается, что турецкий гранд приобрёл 26-летнего футболиста за € 75 млн минувшим летом и не хочет продавать его дешевле.

В нынешнем сезоне Осимхен принял участие в девяти матчах во всех турнирах, в которых отметился шестью голами. Действующее трудовое соглашение игрока с клубом рассчитано до лета 2029 года. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 75 млн.

Материалы по теме
Кроос — о «Барселоне» в «эль класико»: им не хватало Иньиго, когда «Реал» прессинговал

Почему «Барселона» — больше, чем клуб:

Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android