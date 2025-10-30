Скидки
Факел — Арсенал Т. Прямая трансляция
Смотреть трансляцию
19:30 Мск
Главная Футбол Новости

Игрок «Ростова» Комаров рассказал, чем опасен Дзюба, перед матчем с «Акроном» в РПЛ

Игрок «Ростова» Комаров рассказал, чем опасен Дзюба, перед матчем с «Акроном» в РПЛ
Аудио-версия:
Полузащитник «Ростова» Иван Комаров высказался о предстоящем матче с «Акроном» в 14-м туре Мир Российской Премьер-Лиги, а также объяснил, какая опасность исходит от форварда тольяттинцев Артёма Дзюбы. Команды сыграют в субботу, 1 ноября, на стадионе «Ростов Арена».

Мир Российская Премьер-лига . 14-й тур
01 ноября 2025, суббота. 20:15 МСК
Ростов
Ростов-на-Дону
Не начался
Акрон
Тольятти
– Впереди – «Акрон». Что можешь выделить в игре соперников?
– Прессинг. Очень похоже на наш футбол в прошлом сезоне. Уверен, этот матч будет сложным, ведь «Акрон» – очень крепкая команда.

– Многие отмечают в составе соперников Артёма Дзюбу. Какие его качества помогают «Акрону» сейчас?
– Он очень хорош в верховых единоборствах и даёт за счёт этого своей команде преимущество в этом компоненте, — приводит слова Комарова официальный сайт «Ростова».

