Ямаль не предлагал Карвахалю «увидеться снаружи» после «эль класико» — журналист Овалье
18-летний нападающий «Барселоны» Ламин Ямаль не предлагал «увидеться снаружи» 33-летнему защитнику и капитану мадридского «Реала» Даниэлю Карвахалю после очного матча команд в 10-м туре Ла Лиги (2:1). Об этом сообщает Barca Universal со ссылкой на журналиста Cadena SER Санти Овалье.
Испания — Примера . 10-й тур
26 октября 2025, воскресенье. 18:15 МСК
Реал Мадрид
Мадрид
Окончен
2 : 1
Барселона
Барселона
1:0 Мбаппе – 22' 1:1 Лопес Мартин – 38' 2:1 Беллингем – 43'
Удаления: нет / Педри – 90+10'
Напомним, по окончании игры Карвахаль жестом показал Ямалю, что он говорит слишком много. Впоследствии в СМИ появилась информация, что в ответ на жест защитника «сливочных» вингер «блауграны» предложил ему выяснить отношения за пределами поля.
Как сообщает Овалье, Ямаль не произносил подобных слов в адрес Карвахаля. Вместо этого 18-летний нападающий сказал: «Увидимся в ответном матче».
