Нападающий «Челси» Гиттенс: мой первый мяч за команду — это нечто особенное

Крайний нападающий «Челси» Джейми Гиттенс поделился эмоциями от своего первого гола за «синих». Это произошло в матче четвёртого раунда Кубка английской лиги с «Вулверхэмптоном» (4:3). Кроме того, футболист отдал две голевые передачи. Гиттенс играет за лондонцев с прошлого июля.

«Мой первый мяч за «Челси» — это нечто особенное, а победить и выйти в следующий раунд турнира — и того лучше! Меня гораздо больше радует тот факт, что мы прошли дальше. Мои партнёры по команде здорово себя проявили. Они постоянно разговаривают со мной, подсказывают, что нужно делать на поле, а чего избегать, все помогают, каждый готов подать руку.

Я люблю играть с каждым из одноклубников — они все очень талантливы и хорошо понимают игру. Они очень умны и знают, что делать. Играть с ними в одной команде — это честь.

Просто хотел попытаться ударить, потому что устал, но мяч попал в ворота. Празднование было очень эмоциональным. Разумеется, хотел бы забить на более раннем этапе [карьеры в «Челси»], но это случилось, за что благодарю бога, надеюсь, впереди ещё много забитых мячей», — приводит слова Гиттенса официальный сайт «Челси».