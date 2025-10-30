РПЛ объявила о переносе времени матча 16-го тура «Акрон» — «Сочи» 21 ноября

Пресс-служба Мир Российской Премьер-Лиги в телеграм-канале объявила об изменении времени начала матча 16-го тура между «Акроном» и «Сочи». Команды сыграют на стадионе «Солидарность Самара Арена» в Самаре. Встреча начнётся 21 ноября в 18:30 мск.

Изначально старт игры был запланирован на 17:00 мск. Дата проведения встречи изменена не была.

Перед 14-м туром «Акрон» занимает 12-е место в турнирной таблице чемпионата России. В активе тольяттинцев 12 набранных очков. «Сочи» набрал восемь очков в 13 встречах и располагается на 14-й строчке в РПЛ. В предстоящем туре «Акрон» сыграет с «Ростовом», а «Сочи» — с «Оренбургом».