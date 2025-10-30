Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Матч-центр Новости Топ-матчи Эфир Видео Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Факел — Арсенал Т. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2Ranyo4Qrzk
Смотреть трансляцию
19:30 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

РПЛ объявила о переносе времени матча 16-го тура «Акрон» — «Сочи» 21 ноября

РПЛ объявила о переносе времени матча 16-го тура «Акрон» — «Сочи» 21 ноября
Комментарии

Пресс-служба Мир Российской Премьер-Лиги в телеграм-канале объявила об изменении времени начала матча 16-го тура между «Акроном» и «Сочи». Команды сыграют на стадионе «Солидарность Самара Арена» в Самаре. Встреча начнётся 21 ноября в 18:30 мск.

Мир Российская Премьер-лига . 16-й тур
21 ноября 2025, пятница. 17:00 МСК
Акрон
Тольятти
Не начался
Сочи
Сочи
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

Изначально старт игры был запланирован на 17:00 мск. Дата проведения встречи изменена не была.

Перед 14-м туром «Акрон» занимает 12-е место в турнирной таблице чемпионата России. В активе тольяттинцев 12 набранных очков. «Сочи» набрал восемь очков в 13 встречах и располагается на 14-й строчке в РПЛ. В предстоящем туре «Акрон» сыграет с «Ростовом», а «Сочи» — с «Оренбургом».

Материалы по теме
Как же не везёт «Пари НН»! Давили на «Акрон», но всё решил один удар соперника в створ
Как же не везёт «Пари НН»! Давили на «Акрон», но всё решил один удар соперника в створ
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android