«Тяжело набираются очки в этом сезоне». Сафонов — о ничьей «ПСЖ» в матче с «Лорьяном»
Поделиться
Вратарь «ПСЖ» Матвей Сафонов отреагировал на ничейный результат парижской команды в матче 10-го тура чемпионата Франции с «Лорьяном» (1:1). Российский голкипер не принимал участие в этой игре.
Франция — Лига 1 . 10-й тур
29 октября 2025, среда. 21:00 МСК
Лорьян
Лорьян
Окончен
1 : 1
ПСЖ
Париж
0:1 Мендеш – 50' 1:1 Кариока – 51'
«Ничья с «Лорьяном». Тяжело набираются очки в этом сезоне. Продолжаем работать как команда. Много интересных матчей впереди, так что готовимся сыграть уже послезавтра», — написал Сафонов в своём телеграм-канале.
В следующем туре команда Луиса Энрике встретится с «Ниццей». Игра состоится в субботу, 1 ноября.
После 10 туров Лиги 1 «ПСЖ» набрал 21 очко и занимает первое место, опережая ближайшего преследователя в лице «Монако» на одно очко.
Материалы по теме
Российские футболисты за рубежом:
Комментарии
- 30 октября 2025
-
17:37
-
17:34
-
17:32
-
17:28
-
17:24
-
17:17
-
17:09
-
17:04
-
16:51
-
16:33
-
16:22
-
16:19
-
16:07
-
16:07
-
16:04
-
16:00
-
16:00
-
15:57
-
15:55
-
15:49
-
15:44
-
15:32
-
15:30
-
15:17
-
14:52
-
14:43
-
14:41
-
14:19
-
14:09
-
14:07
-
14:06
-
13:47
-
13:26
-
13:15
-
13:14