Главная Футбол Новости

«Тяжело набираются очки в этом сезоне». Сафонов — о ничьей «ПСЖ» в матче с «Лорьяном»

Комментарии

Вратарь «ПСЖ» Матвей Сафонов отреагировал на ничейный результат парижской команды в матче 10-го тура чемпионата Франции с «Лорьяном» (1:1). Российский голкипер не принимал участие в этой игре.

Франция — Лига 1 . 10-й тур
29 октября 2025, среда. 21:00 МСК
Лорьян
Лорьян
Окончен
1 : 1
ПСЖ
Париж
0:1 Мендеш – 50'     1:1 Кариока – 51'    

«Ничья с «Лорьяном». Тяжело набираются очки в этом сезоне. Продолжаем работать как команда. Много интересных матчей впереди, так что готовимся сыграть уже послезавтра», — написал Сафонов в своём телеграм-канале.

В следующем туре команда Луиса Энрике встретится с «Ниццей». Игра состоится в субботу, 1 ноября.

После 10 туров Лиги 1 «ПСЖ» набрал 21 очко и занимает первое место, опережая ближайшего преследователя в лице «Монако» на одно очко.

