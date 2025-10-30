Комаров оценил старт сезона для «Ростова» и высказался о потере места в составе

Полузащитник «Ростова» Иван Комаров дал оценку результатам команды в первой части сезона, а также ответил на вопрос о своём игровом времени.

– Как оценишь старт сезона для команды?

– Начали не очень хорошо, но затем набрали ход и обрели уверенность.

– А лично для себя? Ты стал реже появляться в стартовом составе.

– В начале сезона проиграл конкуренцию. Могу сказать, что это нормально, ведь такие ситуации являются частью футбола. Сейчас мне нужно работать и доказывать, что могу играть с первых минут.

– Что вообще чувствует футболист, когда начинает получать меньше игрового времени?

– У каждого всё индивидуально. Но, как мне кажется, большинство согласится, что нужно просто продолжать работать, ждать шанса и проявлять себя при выходе на замену, — приводит слова Комарова официальный сайт «Ростова».

После 13 туров «Ростов» занимает 10-е место в турнирной таблице Мир Российской Премьер-Лиги. В активе жёлто-синих 15 очков. Комаров принял участие в 16 играх РПЛ и Фонбет Кубка России в сезоне-2025/2026, забив гол и оформив три результативные передачи.