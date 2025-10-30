Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Матч-центр Новости Топ-матчи Эфир Видео Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Факел — Арсенал Т. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2Ranyo4Qrzk
Смотреть трансляцию
19:30 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Комаров оценил старт сезона для «Ростова» и высказался о потере места в составе

Комаров оценил старт сезона для «Ростова» и высказался о потере места в составе
Аудио-версия:
Комментарии

Полузащитник «Ростова» Иван Комаров дал оценку результатам команды в первой части сезона, а также ответил на вопрос о своём игровом времени.

– Как оценишь старт сезона для команды?
– Начали не очень хорошо, но затем набрали ход и обрели уверенность.

– А лично для себя? Ты стал реже появляться в стартовом составе.
– В начале сезона проиграл конкуренцию. Могу сказать, что это нормально, ведь такие ситуации являются частью футбола. Сейчас мне нужно работать и доказывать, что могу играть с первых минут.

– Что вообще чувствует футболист, когда начинает получать меньше игрового времени?
– У каждого всё индивидуально. Но, как мне кажется, большинство согласится, что нужно просто продолжать работать, ждать шанса и проявлять себя при выходе на замену, — приводит слова Комарова официальный сайт «Ростова».

После 13 туров «Ростов» занимает 10-е место в турнирной таблице Мир Российской Премьер-Лиги. В активе жёлто-синих 15 очков. Комаров принял участие в 16 играх РПЛ и Фонбет Кубка России в сезоне-2025/2026, забив гол и оформив три результативные передачи.

Материалы по теме
Игрок «Ростова» Комаров рассказал, чем опасен Дзюба, перед матчем с «Акроном» в РПЛ
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android