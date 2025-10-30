Акинфеев поздравил с днём тренера специалистов, с которыми работал в течение карьеры

Вратарь и капитан ЦСКА Игорь Акинфеев поздравил с днём тренера всех причастных к этому празднику и поблагодарил специалистов, с которыми работал в течение карьеры.

«С днём тренера всех причастных! Спасибо всем тренерам, кто был на моём пути!

Павел Григорьевич Коваль — тренер, который был со мной с самого детства. Вячеслав Викторович Чанов, который стал моим наставником в «основе» ЦСКА — и с которым сейчас у нас своя футбольная Академия! Валерий Газзаев — тренер, который поверил в меня и воспитал во мне настоящего бойца! Сергей Овчинников, Леонид Слуцкий, Гус Хиддинк, Фабио Капелло, Виктор Гончаренко, Владимир Федотов, Марко Николич, Дмитрий Крамаренко, Фабио Челестини! Ценю вклад каждого!», — написал Акинфеев в своём телеграм-канале.

Акинфеев находится в системе ЦСКА с 1990 года. В составе взрослой команды красно-синих вратарь провёл 809 матчей во всех турнирах, в 335 из которых отыграл «на ноль». Действующее трудовое соглашение игрока с клубом рассчитано до лета 2026 года.

