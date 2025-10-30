Лисандро Мартинес вернулся к тренировкам в общей группе «Манчестер Юнайтед»

Защитник «Манчестер Юнайтед» Лисандро Мартинес впервые после травмы крестообразных связок приступил к занятиям в общей группе. Об этом сообщает официальный сайт манкунианцев. Аргентинец получил повреждение в февральском матче с «Кристал Пэлас» (0:2), с тех пор на поле он не выходил.

«Он чувствует себя замечательно, колено функционирует очень хорошо, не хочу давать прогноз относительно точных сроков возвращения Лисандро на поле.

Скоро он будет тренироваться с командой [в полную силу]. Это зависит от самого Лисандро, сможет ли он вернуться в состав, но игрок близок к полноценным тренировкам», — приводит слова главного тренера команды Рубена Аморима официальный сайт манкунианцев.