Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Матч-центр Новости Топ-матчи Эфир Видео Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Факел — Арсенал Т. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2Ranyo4Qrzk
Смотреть трансляцию
19:30 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Лисандро Мартинес вернулся к тренировкам в общей группе «Манчестер Юнайтед»

Лисандро Мартинес вернулся к тренировкам в общей группе «Манчестер Юнайтед»
Комментарии

Защитник «Манчестер Юнайтед» Лисандро Мартинес впервые после травмы крестообразных связок приступил к занятиям в общей группе. Об этом сообщает официальный сайт манкунианцев. Аргентинец получил повреждение в февральском матче с «Кристал Пэлас» (0:2), с тех пор на поле он не выходил.

«Он чувствует себя замечательно, колено функционирует очень хорошо, не хочу давать прогноз относительно точных сроков возвращения Лисандро на поле.

Скоро он будет тренироваться с командой [в полную силу]. Это зависит от самого Лисандро, сможет ли он вернуться в состав, но игрок близок к полноценным тренировкам», — приводит слова главного тренера команды Рубена Аморима официальный сайт манкунианцев.

Материалы по теме
«Манчестер Юнайтед», что происходит? Таких успехов при Амориме ещё не было
«Манчестер Юнайтед», что происходит? Таких успехов при Амориме ещё не было
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android