Факел — Арсенал Т. Прямая трансляция
19:30 Мск
Главная Футбол Новости

У полузащитника ЦСКА Максима Мухина родилась дочь

У полузащитника ЦСКА Максима Мухина родилась дочь
Комментарии

У полузащитника ЦСКА Максима Мухина, выступающего на правах аренды в составе клуба «Сочи», родилась дочь. Девочку назвали Ева. Поздравления футболисту и его семье направила пресс-служба «горожан».

«Поздравляем Максима с пополнением в семье. Растите большими, будьте здоровыми и счастливыми», — говорится в сообщении пресс-службы ФК «Сочи» в телеграм-канале команды.

Максим Мухин защищает цвета «Сочи» с июля текущего года. Срок действия арендного соглашения с ЦСКА истекает в июне 2026-го. В текущем сезоне на счету 23-летнего опорника 14 матчей во всех турнирах, в которых он записал на свой счёт один мяч.

Комментарии
