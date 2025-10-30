Скидки
«На команде вообще никак не отражается». Сильянов — о ситуации вокруг будущего Баринова

Защитник «Локомотива» Александр Сильянов высказался на тему потенциального ухода полузащитника и капитана команды Дмитрия Баринова из клуба. Контракт 29-летнего футболиста с железнодорожниками заканчивается грядущим летом.

«Будущее Баринова? На команде это вообще никак не отражается, ничего не чувствуется. Все просто спокойно работают и стараются ему на этот счёт ничего не говорить, не спрашивать лишний раз. А смысл? Если у него что-то поменяется или изменится, он нам сам всё скажет. Нет смысла каждому расспрашивать, что и как у него с контрактом. Я лично хочу, чтобы Баринов остался в «Локомотиве», — приводит слова Сильянова Legalbet.

Ранее появилась информация, что интерес к Баринову проявляет «Зенит».

В нынешнем сезоне полузащитник «Локомотива» принял участие в 18 матчах во всех турнирах, в которых он отметился двумя голами и пятью результативными передачами. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 9 млн.

