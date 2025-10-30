Сразу четыре футболиста «Балтики» пропустят 14-й тур РПЛ

Футболисты «Балтики» Николай Титков, Илья Петров, Натан Гассама и Мингиян Бевеев пропустят 14-й тур Мир Российской Премьер-Лиги из-за перебора жёлтых карточек. По этой же причине указанный тур пропустят полузащитник «Крыльев Советов» Ильзат Ахметов и защитник «Локомотива» Сесар Монтес. Об этом информирует пресс-служба РПЛ в телеграм-канале.

Также 14-й тур пропустит тренер-аналитик калининградской команды Андрей Андреевич Талалаев.

В указанном туре РПЛ «Балтика» встретится с «Ахматом», матч состоится 2 ноября. «Крылья Советов» сыграют с махачкалинским «Динамо» (1 ноября), а «Локомотив» проведёт встречу с «Зенитом» (1 ноября).

