Валерий Карпин поделился кадрами совместного отдыха с женой

Главный тренер сборной России и московского «Динамо» Валерий Карпин опубликовал фото с совместного отдыха с женой. На кадрах специалист попал в отражение зеркала, стоящего за спиной супруги, при попытке её сфотографировать.

Фото: Личный архив Валерия Карпина

«Как проходят мои культурные вечера с женой. Уже жду в Москве на новые фотосессии!» — написал Карпин в телеграм-канале.

В 14-м туре Мир Российской Премьер-Лиги «Динамо» Карпина сыграет с «Рубином» в Казани. Встреча пройдёт в субботу, 1 ноября. Далее, 8 ноября, бело-голубые дома примут «Акрон». Следом начнётся международная пауза, во время которой сборная России сыграет с Перу и Чили 12 и 15 ноября.