Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Матч-центр Новости Топ-матчи Эфир Видео Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Факел — Арсенал Т. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2Ranyo4Qrzk
Смотреть трансляцию
19:30 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Валерий Карпин поделился кадрами совместного отдыха с женой

Валерий Карпин поделился кадрами совместного отдыха с женой
Комментарии

Главный тренер сборной России и московского «Динамо» Валерий Карпин опубликовал фото с совместного отдыха с женой. На кадрах специалист попал в отражение зеркала, стоящего за спиной супруги, при попытке её сфотографировать.

Фото: Личный архив Валерия Карпина

Фото: Личный архив Валерия Карпина

«Как проходят мои культурные вечера с женой. Уже жду в Москве на новые фотосессии!» — написал Карпин в телеграм-канале.

В 14-м туре Мир Российской Премьер-Лиги «Динамо» Карпина сыграет с «Рубином» в Казани. Встреча пройдёт в субботу, 1 ноября. Далее, 8 ноября, бело-голубые дома примут «Акрон». Следом начнётся международная пауза, во время которой сборная России сыграет с Перу и Чили 12 и 15 ноября.

Материалы по теме
Дилемма Карпина с Тюкавиным. Что делать с вернувшейся после травмы звездой?
Дилемма Карпина с Тюкавиным. Что делать с вернувшейся после травмы звездой?
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android