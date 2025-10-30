Нападающий «ПСЖ» Дезире Дуэ из-за травмы выбыл на несколько недель

Нападающий «ПСЖ» Дезире Дуэ из-за повреждения выбыл на несколько недель. Об этом сообщает официальный сайт парижского клуба.

Футболист получил мышечную травму правого бедра в матче 10-го тура Лиги 1 с «Лорьяном» (1:1), игрок пройдёт дальнейшее обследование после перерыва на матчи сборных.

В восьми матчах нынешнего клубного сезона Дуэ забил три гола и отдал три голевые передачи. По данным сайта Transfermarkt, текущая рыночная стоимость Дезире составляет € 90 млн. Нападающий является воспитанником «Ренна», в свою нынешнюю команду он перешёл в 2024 году.

На данный момент «ПСЖ» с 21 очком возглавляет турнирную таблицу Лиги 1.