В Саудовской Аравии отказали Месси в игровой практике в преддверии ЧМ-2026 — Thmanya

Нападающий сборной Аргентины и «Интер Майами» Лионель Месси выразил желание присоединиться к одной из команд Саудовской Аравии на время перерыва в МЛС с целью поддержания игровой формы в преддверии чемпионата мира 2026 года. Однако спортивное руководство Саудовской Аравии отказалось от этой идеи, поскольку оно не захотело превращать свой чемпионат в тренировочный лагерь. Об этом сообщает RMC Sport со ссылкой на саудовское СМИ Thmanya.

По информации источника, окружение Месси пыталось договориться о возможном переходе аргентинского футболиста в Саудовскую Аравию во время клубного чемпионата мира, который прошёл минувшим летом.

Первенство планеты по футболу пройдёт грядущим летом на территории трёх стран: США, Канады и Мексики.

Материалы по теме 38-летний Месси заявил о желании сыграть на чемпионате мира — 2026

Месси подписал новый контракт с «Интер Майами»: