Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Матч-центр Новости Топ-матчи Эфир Видео Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Факел — Арсенал Т. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2Ranyo4Qrzk
Смотреть трансляцию
19:30 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

В Саудовской Аравии отказали Месси в игровой практике в преддверии ЧМ-2026 — Thmanya

В Саудовской Аравии отказали Месси в игровой практике в преддверии ЧМ-2026 — Thmanya
Аудио-версия:
Комментарии

Нападающий сборной Аргентины и «Интер Майами» Лионель Месси выразил желание присоединиться к одной из команд Саудовской Аравии на время перерыва в МЛС с целью поддержания игровой формы в преддверии чемпионата мира 2026 года. Однако спортивное руководство Саудовской Аравии отказалось от этой идеи, поскольку оно не захотело превращать свой чемпионат в тренировочный лагерь. Об этом сообщает RMC Sport со ссылкой на саудовское СМИ Thmanya.

По информации источника, окружение Месси пыталось договориться о возможном переходе аргентинского футболиста в Саудовскую Аравию во время клубного чемпионата мира, который прошёл минувшим летом.

Первенство планеты по футболу пройдёт грядущим летом на территории трёх стран: США, Канады и Мексики.

Материалы по теме
38-летний Месси заявил о желании сыграть на чемпионате мира — 2026

Месси подписал новый контракт с «Интер Майами»:

Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android