19:30 Мск
«Он не сильнее Станковича». Кирьяков — о возможном назначении Лички в «Спартак»

Бывший нападающий сборной России Сергей Кирьяков отреагировал на информацию о потенциальном назначении экс-тренера московского «Динамо» Марцела Лички в «Спартак». Ранее агент чешского специалиста Анатолий Николаев подтвердил, что было обсуждение возможного назначения Лички с людьми из стана красно-белых.

«Личка не сильнее Станковича. Тем более последнее место работы показало уровень. Турецкий чемпионат — достаточно серьёзный турнир, где нужно себя проявлять. Но, к сожалению, мы этого не увидели. С одной стороны, тяжело рассуждать, кто лучше или хуже. У каждого специалиста свой взгляд и не совсем этично обсуждать. Можно идеи воплотить в одном клубе, что получилось с «Динамо» и «Оренбургом». «Оренбург» — клуб не топового уровня. В «Динамо» даже на 20% получилось. Был шанс выиграть чемпионство. Чуть-чуть он здесь не доработал, хотя всё было в его руках.

Но и следующий сезон все ждали, что после третьего места будет более успешным. Но тот сезон был провален. Можно долго обсуждать плюсы—минусы, выбор схемы, состава, работу с командой, мотивацию. Но факт такой, что был шанс проявить себя в Европе, в неплохом чемпионате, но Личка не использовал его. Нет смысла обсуждать его появление в «Спартаке», — приводит слова Кирьякова Legalbet.

Личка занимал должность главного тренера «Оренбурга» с 2020 по 2023 год. С 2023 по 2025 год он возглавлял московское «Динамо».

Игорь Ледяхов: Личка — качественный тренер, но «Спартак» всё-таки хочет что-то выиграть

Как появился «Спартак»:

