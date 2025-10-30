Скидки
Игрок «Ростова» Комаров рассказал об отношении к Осипенко после ухода защитника в «Динамо»

Комментарии

Полузащитник «Ростова» Иван Комаров поделился деталями взаимоотношений с защитником Максимом Осипенко, перешедшим в московское «Динамо» в летнее трансферное окно.

– Знаю, что ты дружил с Максимом Осипенко. Следишь сейчас за ним в «Динамо»? Созваниваетесь?
– С Максом много общались в «Ростове». Конечно, мы переписываемся. Когда на выезде в Москве и есть время, видимся с ним, с его семьёй.

– Макс даёт тебе какие-то советы, говорит слова поддержки?
– Мы друг друга всегда поддерживаем. А советы Макс не даёт. Но если обращусь по этому поводу, он точно не откажет, — приводит слова Комарова официальный сайт «Ростова».

