Игрок «Ростова» Комаров рассказал об отношении к Осипенко после ухода защитника в «Динамо»

Полузащитник «Ростова» Иван Комаров поделился деталями взаимоотношений с защитником Максимом Осипенко, перешедшим в московское «Динамо» в летнее трансферное окно.

– Знаю, что ты дружил с Максимом Осипенко. Следишь сейчас за ним в «Динамо»? Созваниваетесь?

– С Максом много общались в «Ростове». Конечно, мы переписываемся. Когда на выезде в Москве и есть время, видимся с ним, с его семьёй.

– Макс даёт тебе какие-то советы, говорит слова поддержки?

– Мы друг друга всегда поддерживаем. А советы Макс не даёт. Но если обращусь по этому поводу, он точно не откажет, — приводит слова Комарова официальный сайт «Ростова».