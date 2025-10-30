«Иногда он играет только за себя». Мареска раскритиковал Делапа за удаление в Кубке лиги

Главный тренер «Челси» Энцо Мареска выразил недовольство поведением нападающего команды Лиама Делапа, удалившегося в матче 1/8 финала Кубка лиги с «Вулверхэмптоном» (3:4). На 79-й минуте футболист получил первую жёлтую карточку, на 86-й минуте встречи — вторую. В этой игре Делап не отметился результативными действиями.

«Это глупая красная карточка. Делапу следует избегать подобного. После первой жёлтой карточки я четыре или пять раз попросил его сохранять спокойствие. Иногда, когда он на поле, он играет сам за себя и не обращает внимания на окружающих», — приводит слова Марески журналист Бобби Винсент на своей странице в социальной сети X.

