19:30 Мск
«Иногда он играет только за себя». Мареска раскритиковал Делапа за удаление в Кубке лиги

Главный тренер «Челси» Энцо Мареска выразил недовольство поведением нападающего команды Лиама Делапа, удалившегося в матче 1/8 финала Кубка лиги с «Вулверхэмптоном» (3:4). На 79-й минуте футболист получил первую жёлтую карточку, на 86-й минуте встречи — вторую. В этой игре Делап не отметился результативными действиями.

Англия — Кубок лиги . 1/8 финала
29 октября 2025, среда. 22:45 МСК
Вулверхэмптон
Вулверхэмптон
Окончен
3 : 4
Челси
Лондон
0:1 Сантос – 5'     0:2 Джордж – 15'     0:3 Эстевао – 41'     1:3 Арокодаре – 48'     2:3 Вольфе – 73'     2:4 Гиттенс – 89'     3:4 Вольфе – 90+1'    
Удаления: нет / Делап – 86'

«Это глупая красная карточка. Делапу следует избегать подобного. После первой жёлтой карточки я четыре или пять раз попросил его сохранять спокойствие. Иногда, когда он на поле, он играет сам за себя и не обращает внимания на окружающих», — приводит слова Марески журналист Бобби Винсент на своей странице в социальной сети X.

Стало известно, может ли тренер «Челси» Энцо Мареска перейти в «Ювентус»

Какие карточки есть в футболе:

