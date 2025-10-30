Аудио-версия: Ваш браузер не поддерживает элемент audio .

АПЛ объявила номинантов на приз лучшему игроку по итогам октября

Английская Премьер-лига на официальном сайте опубликовала список номинантов на приз лучшему игроку по итогам октября. В списке восемь футболистов.

Мэтти Кэш — «Астон Вилла» (три матча, три победы, один гол, один «сухой» матч);

Бруно Гимарайнс — «Ньюкасл Юнайтед» (три матча, две победы, одно поражение, два гола);

Эрлинг Холанд — «Манчестер Сити» (три матча, две победы, одно поражение, три гола);

Эли Крупи — «Борнмут» (два матча, одна победа, одна ничья, три гола);

Брайан Мбемо — «Манчестер Юнайтед» (три матча, три победы, три гола, одна голевая передача);

Норди Мукиэле — «Сандерленд» (три матча, две победы, одно поражение, один гол, один «сухой» матч);

Игор Тьяго — «Брентфорд» (три матча, две победы, одно поражение, два гола);

Юрриен Тимбер — «Арсенал» (три матча, три победы, три «сухих» матча).

Обладатель награды будет определён по итогам голосования болельщиков, оно продлится до 3 ноября.