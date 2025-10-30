Ангола потратит € 12 млн на матч с Аргентиной, ранее Россия отказалась из-за цены — SNA

Домашний товарищеский матч со сборной Аргентины обойдётся Анголе в € 12 млн. Об этом сообщает издание Sport News Africa в соцсети X. Команды сыграют в международную паузу во вторник, 11 ноября.

По данным источника, высокая стоимость обусловлена потенциальным участием в матче форварда Лионеля Месси, присутствие которого, как ожидается, обеспечит аншлаг на стадионе. Как сообщалось, товарищеский матч с Аргентиной может провести сборная России.

Ранее генеральный секретарь Российского футбольного союза Максим Митрофанов в интервью подтвердил факт переговоров с Ассоциацией футбола Аргентины и заявил, что РФС не готов платить свыше $ 10 млн за игру.